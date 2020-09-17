Шторм набирает силу: отменены сегодняшние матчи на ЧЕ по пляжному волейболу в Юрмале

Из-за сильного и порывистого ветра, бушующего сегодня в Латвии, а также в целях безопасности в четверг было принято решение отменить утренние и вечерние матчи Чемпионата Европы (ЧЕ) по пляжному волейболу, который проходит в эти дни в Юрмале.
Как отмечают в Латвийской федерации волейбола, на утро 17 сентября были запланированы вторые игры мужского турнира.
Пл данным синоптиков, в прибрежных районах сила северо-западного ветра достигает 25-27 метров в секунду.
‼️Informējam, ka laika apstākļu ietekmē un drošības apsvērumu dēļ šodien, 17.09., CEV Eiropas čempionāta spēles tiek pārtrauktas līdz nākamajam paziņojumam plkst. 12‼️— Jurmala.Beachvolley (@JurmalaVolley) September 17, 2020
Spēļu grafikam sekojiet līdzi: https://t.co/UufI36kojl
📣Par naudas atgriešanu, lūdzam, sazināties ar Bez Rindas pic.twitter.com/53oQCMd8pN