Швеция: суд освободил от обвинений авторов документального фильма о пароме "Эстония"

Суд первой ступени Гетеборга в понедельник снял обвинения в нарушении могильного покоя в адрес снявших документальную ленту о катастрофе парома "Эстония" Хенрика Эвертсссона и Линуса Андерссона — об этом сообщило агентство новостей STT.

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Cуд пришел к выводу, что обвинение в нарушении могильного покоя в адрес кинематографистов, отправивших к останкам парома дистанционно управляемую видеокамеру, необоснованны.

По данным издания Svenska Dagbladet, суд пришел к выводу, что операторов подводной видеокамеры, управлявших ею с борта исследовательского судна под флагом Германии, обвинить не представляется возможным, поскольку Германия не присоединилась к договору о соблюдении могильного покоя в отношении места гибели парома "Эстония".

Хенрик Эвертссон и Линус Андерссон, минувшей осенью показавшие широкой зрительской аудитории свою документальную ленту, себя виновными не признали. Прокурор настаивал на признании их вины и требовал как сурового наказания, так и большого штрафа.

Вышедший осенью 2020 года документальный сериал Discovery Networks "Находка, которая меняет все" рассказывает о том, что его авторы в ходе подводных съемок обнаружили четырехметровую пробоину в корпусе судна, о существовании которой ранее было неизвестно.

В 1995 году Эстония, Швеция и Финляндия заключили соглашение о ненарушении покоя погибших. Кроме того, в Швеции был принят отдельный закон, запрещающий погружения к месту крушения даже для проведения официальных расследований, в том числе с использованием дистанционно управляемой аппаратуры.

После того, как фильм вышел на телеэкраны, поднялась новая волна требований возобновить расследование причин катастрофы. Министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг в декабре не исключил, что в закон о покое захоронения внесут изменения, если их одобрят эксперты.

Паром "Эстония" затонул 28 сентября 1994 года по пути из Таллина в Стокгольм. Из находившихся на борту 989 человек удалось спасти только 138, позже один из них умер в больнице. 852 человека погибли. После кораблекрушения власти трех стран приняли решение не поднимать тела на поверхность, а позднее — засыпать остов судна камнями и песком и объявить его местом захоронения. Это объяснили необходимостью защитить погибших от мародеров.

На погружения к месту катастрофы был наложен строгий запрет. Беспрецедентные меры в отношении судна, затонувшего в мирное время, породили всевозможные теории заговора и недоверие к выводам официального расследования.