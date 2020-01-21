Швейцария: граждане Латвии и Конго задержаны за поножовщину

В минувший понедельник кантональная полиция Тичино и полиция города Лугано (Швейцария) провели в здании на ул. Джулио Викари операцию, в ходе которой были задержаны граждане Латвии и Конго.

По данным местной прессы, в одной из квартир возник спор между 27-летним латвийцем, 23-летним конголезцем и 18-летним гражданином Швейцарии. В результате выяснения отношений швейцарец получил ножевые ранения, поэтому полиции пришлось вызывать на место происшествие медиков.

Обстоятельства происшествия расследуются. Полиция пока воздерживается от комментариев.