Швейцария: в аэропорту Цюриха задержан латвиец с 1,5 кг кокаина
Foto: LETA

В минувший четверг в аэропорту Цюриха (Швейцария) полиция кантона Цюрих арестовала мужчину, который вез в рюкзаке кокаин. Как отмечает новостной портал PolizeiNews.de, 23-летний гражданин Латвии прибыл рейсом из Бразилии.

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Во время проверки в аэропорту у таможенников возникло подозрение, что мужчина может быть наркокурьером. При детальном осмотре вещей оказалось, что в боковые стенки рюкзака (на фото) встроены блоки кокаина.

Швейцария: в аэропорту Цюриха задержан латвиец с 1,5 кг кокаина
Foto: Kantonspolizei Zürich

Общий вес изъятых наркотиков составил 1,5 кг. Для проведения экспертизы кокаин доставили в Институт судебной медицины Цюриха (FOR). После допроса в полиции арестованный латвиец передан прокуратуре.

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LETA

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LETA
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