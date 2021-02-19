Швейцария: в ДТП повреждены фуры из Латвии и Италии

В минувшую среду, в Швейцарии, на трассе А2 вблизи Гешенена (коммуна в кантоне Ури) произошло столкновение между двумя грузовиками. В результате ДТП был нанесен серьезный материальный ущерб в размере примерно 60 000 франков (более 54 000 евро).

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По данным портала Рolizei Schweiz, латвийский дальнобойщик выезжал из туннеля Наксберг в южном направлении. Когда он остановился возле светофора, в него врезался следовавший позади грузовик из Италии.

Авария обошлась без пострадавших, однако причинен серьезный материальный ущерб.