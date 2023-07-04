Сильный ветер в Латвии: в понедельник спасатели получили 84 вызова о поваленных деревьях

В понедельник, 3 июля, в 84 случаях была необходима помощь спасателей, чтобы разрубить поваленные сильным ветром деревья, сообщили порталу Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

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В большинстве случаев деревья были повалены на проезжие части дорог, тротуары, либо были опасно сломаны. В некоторых случаях сломанные деревья упали на легковые автомобили.

В Риге и окрестностях столицы зарегистрировано 48 вызовов, связанных с вызванными ветром разрушениями, в Курземе — 14, в Латгале — два, в Видземе — четыре, а в Земгале — шесть.

Также помощь VUGD потребовалась во вторник утром в Огрском крае, где в Рембатской волости произошла авария. Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили из машины одного человека, у которого медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) констатировали смерть.

В свою очередь, в понедельник утром пожарные отправились в Ройскую волость Талсинского края, где горела хозяйственная постройка, площадь возгорания составила 240 квадратных метров. Около 11 часов пожар повышенной опасности был ликвидирован.

Также за минувшие сутки спасатели выезжали на вызовы, связанные с пожаром садового домика, прицепа грузовика, подгоревшей еды, высоковольтного столба, трех столбов ЛЭП, лесной подстилки, сухой травы, кустов, одежды, а в трех случаях горел мусор.

Всего за сутки в VUGD поступило 148 вызовов - 18 были связаны с тушением пожаров, в том числе один лесной пожар, 114 вызовов были связаны со спасательными работами, а 16 вызовов оказались ложными.