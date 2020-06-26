Синоптики предупреждают о высокой пожароопасности в лесах
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В связи с жаркой погодой без осадков во многих регионах Латвии сохраняется высокая пожароопасность в лесах, предупреждают Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологи и Государственная пожарно-спасательная служба.

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С учетом высокой пожароопасности в лесах объявлено желтое предупреждение. В лесах запрещено разводить костры и бросать на землю окурки, а в случае возгорания необходимо немедленно сообщить об этом в ГПСС.

Пожароопасность может снизиться на будущей неделе, так как прогнозируется, что в понедельник страну пересечет зона осадков.

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LETA

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LETA
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