Сиротский суд оценит ответственность родителей выпавшего из окна мальчика
Foto: F64

Состояние здоровья выпавшего из окна на пятом этаже маленького мальчика все еще остается тяжелым, но стабильным. Напомним, ЧП произошло 28 июня в Лиепае, на ул. Павилостас.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает "Курземес вардс", председатель Лиепайского сиротского суда Кристине Антмане сообщила, что сначала необходимо выяснить обстоятельства произошедшего, и затем сиротский суд оценит ответственность родителей. Известно, что семья уже находилась в поле зрения сиротского суда.

"Это невнимательность, безответственность, а также легкомысленность, которые приводят к подобным последствиям. Законом определено, что детей в возрасте до семи лет без внимания взрослых оставлять нельзя. До совершеннолетия в обязанности родителей входит забота о безопасности детей, например оценка, когда и как можно ребенка оставлять одного. В этом случае такой маленький ребенок находится в беспомощном состоянии, и это полностью ответственность родителей", — резюмировала Антмане.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Создается виртуальный тур по маякам Латвии
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей