Сиротский суд оценит ответственность родителей выпавшего из окна мальчика

Состояние здоровья выпавшего из окна на пятом этаже маленького мальчика все еще остается тяжелым, но стабильным. Напомним, ЧП произошло 28 июня в Лиепае, на ул. Павилостас.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как отмечает "Курземес вардс", председатель Лиепайского сиротского суда Кристине Антмане сообщила, что сначала необходимо выяснить обстоятельства произошедшего, и затем сиротский суд оценит ответственность родителей. Известно, что семья уже находилась в поле зрения сиротского суда.

"Это невнимательность, безответственность, а также легкомысленность, которые приводят к подобным последствиям. Законом определено, что детей в возрасте до семи лет без внимания взрослых оставлять нельзя. До совершеннолетия в обязанности родителей входит забота о безопасности детей, например оценка, когда и как можно ребенка оставлять одного. В этом случае такой маленький ребенок находится в беспомощном состоянии, и это полностью ответственность родителей", — резюмировала Антмане.