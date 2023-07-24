"Ситуация остается серьезной": мэр Лиепаи об утечке сточных вод в Балтийское море

"Ситуация все еще остается серьезной", — так прокомментировал в понедельник утром мэр Лиепаи Гунарс Ансиньш ЧП, в результате которого в море из резервуара для очистных сооружений попало более 1250 кубических метров сточных вод.

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По его словам, сегодня технические сотрудники и эксперты предприятия

Liepājas ūdens должны представить предложения, как отремонтировать обвалившуюся стену резервуара предварительной очистки воды. Он так и не ответил на вопрос, удалось ли прекратить утечку.

Прямых рисков для здоровья попадание сточных вод в море не представляет, однако Ансиньш все-таки призвал меньше купаться в море на территории Южнокурземского края, особенно в волости Медзес, поскольку течение унесло сточные воды именно в том направлении.

Мэр Лиепаи заявил, что ситуация находится под контролем, а также подтвердил, что в море попало 1250 кубических метров сточных вод.

На месте происшествия также работают представители Государственной экологической службы, чтобы вместе с экспертами определить текущую ситуацию и возможные угрозы окружающей среде.

Руководитель отдела по связям с общественностью Государственной службы окружающей среды Айя Ялинска отметила накануне, что в связи с чрезвычайной ситуацией специалисты службы окружающей среды работают в Лиепае, чтобы вместе с другими специалистами выявить ситуацию и возможные угрозы загрязнения окружающей среды. Также ведется работа над возможными решениями по немедленному предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Эвита Шестакова, директор регионального управления службы Госсреды, сообщает, что в настоящее время проводится обследование территории SIA Liepājas ūdens, в том числе приемной камеры сточных вод, где очищаются сернистые воды. Эта камера состоит из двух каналов, один из которых поврежден, и именно его стенка разрушилась. При этом другой канал работает, его работа будет восстановлена ​​в течение дня.

По словам Шестаковой, инспекторы обследуют территорию и снимают море с дрона.

Как сообщалось, 23 июля в Лиепае после продолжительного дождя выпало 29 мм осадков — 45% от общего количества осадков за месяц.