Ситуация с пьяными водителями на дорогах в Латвии не меняется, в праздники усилят контроль

Последние пять лет ситуация на дорогах с выпившими водителями не меняется. По данным Госполиции, степень опьянения большинства из констатированных нарушителей превышет 1,5 промилле, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

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Как обычно, в этом году полиция будет проводить усиленные проверки во время летних праздников, рассказал Начальник управления безопасности сообщения Госполиции Юрис Янчевскис.

Он напомнил об ответственности для пьяных водителей, которая вскоре, вероятнее всего, станет и уголовной:

"За вождение в состоянии опьянения предусмотрено лишение прав, все зависит от количества промилле. Но в целом штрафы предусмотрены в размере от 450 до 2 тысяч евро, а также лишение водительских прав от шести месяцев до 5 лет.

Министерство юстиции подало в правительство предложение криминализировать нарушения, произведенные пьяными шоферами, начиная с 1,5 промилле, мы также принимали участие в заседании рабочей группы, в дискуссиях, поддержали эту идею и теперь ждем, когда это решение будет рассмотрено правительством".

Уже сообщалось, что лава МВД Кристап Эклонс в преддверии долгого праздничного уикенда предупредил, что полиция усилит контроль за дорожным движением в Латвии. Практика показывает, что в каждое Лиго полиция ловит нетрезвых водителей, а в прошлом году во время долгих выходных на Лиго число дорожно-транспортных происшествий и пострадавших по сравнению с 2020 годом увеличилось.