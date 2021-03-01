СК России возбудил уголовное дело о пропаже пушки с советского мемориала в Екабпилсе

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о пропаже пушки с советского мемориала в Екабпилсе на прошлой неделе, сообщает LETA.

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Уголовное дело возбуждено по статье о повреждении воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, совершенное группой лиц, указано на сайте СК.

“Используя специальную технику, они [злоумышленники] демонтировали с постамента установленное 76-мм орудие. Следствие полагает, что мотивом преступления явилось негативное отношение злоумышленников к деятельности СССР в годы Второй мировой войны и желание продемонстрировать своими циничными действиями пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом”, - сообщает СК.

Ведомство отметило, что впредь будет “принципиально реагировать на любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни для победы над нацизмом”.

Как уже сообщалось, 24 февраля в Екабпилсе пропала пушка, служившая памятником советским воинам. Полиция возбудила уголовное дело о краже. Мемориал был открыт в 1976 году и посвящен героям СССР, павшим при освобождении Екабпилса от немецких войск во время Второй мировой войны.