Скандально известного бизнесмена Мартинсонса будут судить за уклонение от налогов
Foto: F64

Новый поворот произошел в так называемом деле строителей, в рамках которого расследуются подозрения в фиктивных сделках с целью уменьшения налогов. Телепрограмма de facto сообщает, что до суда дошел выделенный из "дела строителей" уголовный процесс, в котором скандальный бизнесмен Марис Мартинсонс как бывший член правления ООО Moduls-Rīga подозревается в уклонении от налогов на сумму 102 000 евро.

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По данным LSM.lv, также суд рассматривает дело предприятия Būve stils, которым руководил знакомый Мартинсонса Анрийс Гирскис. Компания выступала посредником при выполнении строительных работ. Согласно обвинению, Гирскис и его заместитель, еще один знакомый Мартинсонса Дмитрий Григорьев, были основными организаторами схемы, по которой с фиктивными компаниями были заключены десятки договоров на уже выполненные работы, а деньги от них уходили в другие фиктивные компании.

В ходе расследования также были изучены контракты на работы, которые фактически не выполнялись на объектах, где в то время генеральным подрядчиком была компания Moduls-Riga. Būve stils до своей ликвидации находился по тому же адресу, что и Moduls-Rīga, но Мартинсонс всегда отрицал в интервью, что знал о каких-либо схемах.

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LETA

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LETA
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