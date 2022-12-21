Скользкие улицы: в среду на дорогах Латвии произошло 154 ДТП, один человек погиб, четверо пострадали

За неполные сутки на дорогах Латвии произошло уже 154 аварии, в результате которых пострадали четыре человека, а еще один погиб. Об этом сообщили в пресс-службе Госполиции.

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Также в полиции отметили, что количество ДТП сегодня было больше, чем обычно за день.

Что касается трагического ДТП, оно произошло в Юрмале: по предварительным данным, автомобиль Volkswagen Golf сбил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте аварии. Обстоятельства дорожного инцидента расследуются.