Скончался мужчина, жестоко избитый во время конфликта

На прошлой неделе Баложский участок Государственной полиции получил информацию о том, что в Кекавском крае между двумя мужчинами произошел конфликт. Словесная перебранка переросла в драку, в ходе которой мужчина 1967 г.р. был жестоко избит.

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Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей полученные травмы оказались несовместимы с жизнью - пациент скончался.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемым в нанесении побоев является мужчина 1978 г.р., который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражи. Подозреваемый 13 мая был задержан, в отношении него суд избрал меру пресечения — арест.

Начат уголовный процесс. Задержанному грозит от трех до 15 лет лишения свободы.