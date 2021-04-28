Скончался пострадавший в Тукумсе Нормундс Киндзулис
Foto: LETA

Скончался пострадавший в Тукумсе Нормундс Киндзулис, чьи ожоги близкие связывают с угрозами, которые ранее поступали в его адрес. Об этом свидетельствует запись работника Службы неотложной медицинской помощи, коллеги Киндзулиса Рафаеля Циекурса.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

“Нормундс всегда был отзывчивым и готовым помочь, никогда не жалел себя на работе, работал много и сколько не было бы звонков, никогда не жаловался на огромную нагрузку на работе. Нормунд обладал потрясающей работоспособностью. У Нормунда были сильные и отличные знания в медицине”, - указал Циекурс.

По словам коллеги, Киндзулис работал в службе с 2015 года, начал работу как медицинский ассистент, позже работал и помощником врача выездной бригады, и диспетчером приема звонков в центре оперативного управления. Циекурс от имени BAC “Krasts” выразил сочувствие семье и близким Киндзулиса.

Как уже сообщалось, в ночь на 22 апреля в подъезде многоквартирного дома в Тукумсе загорелся мужчина. Друг пострадавшего Артис Яунклявиньш сообщил, что в адрес Киндзулиса раньше поступали угрозы. Полиция расследует этот инцидент, в том числе рассматривает версию, что это не было преступлением.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Тукумс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
100 дней на обеспечение ЧМ по хоккею ИКТ-инфраструктурой
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США