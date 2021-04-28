Скончался пострадавший в Тукумсе Нормундс Киндзулис, чьи ожоги близкие связывают с угрозами, которые ранее поступали в его адрес. Об этом свидетельствует запись работника Службы неотложной медицинской помощи, коллеги Киндзулиса Рафаеля Циекурса.

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“Нормундс всегда был отзывчивым и готовым помочь, никогда не жалел себя на работе, работал много и сколько не было бы звонков, никогда не жаловался на огромную нагрузку на работе. Нормунд обладал потрясающей работоспособностью. У Нормунда были сильные и отличные знания в медицине”, - указал Циекурс.

По словам коллеги, Киндзулис работал в службе с 2015 года, начал работу как медицинский ассистент, позже работал и помощником врача выездной бригады, и диспетчером приема звонков в центре оперативного управления. Циекурс от имени BAC “Krasts” выразил сочувствие семье и близким Киндзулиса.

Как уже сообщалось, в ночь на 22 апреля в подъезде многоквартирного дома в Тукумсе загорелся мужчина. Друг пострадавшего Артис Яунклявиньш сообщил, что в адрес Киндзулиса раньше поступали угрозы. Полиция расследует этот инцидент, в том числе рассматривает версию, что это не было преступлением.