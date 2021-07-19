Скрывшийся места аварии водитель явился в полицию с повинной
Foto: Shutterstock

В понедельник в Управление латгальского региона Государственной полиции с повинной явился водитель машины, ранее вызвавший ДТП в Даугавпилсе, сообщила представитель полиции Ольга Васильева.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мужчина 1989 года рождения в 23:08 воскресенья не справился с управлением машины Mercedes Benz, в результате чего съехал с проезжей части, наехал на металлическое ограждение, пластиковый столбик и бетонный колодец, повредив их. Это произошло на улице Вальню в Даугавпилсе. Водитель покинул место происшествие, не сообщив о нем полиции, нарушив порядок, указала Васильева.

Утром следующего дня мужчина явился в полицию с повинной. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Mercedes Benz Даугавпилс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина