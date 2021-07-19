Скрывшийся места аварии водитель явился в полицию с повинной

В понедельник в Управление латгальского региона Государственной полиции с повинной явился водитель машины, ранее вызвавший ДТП в Даугавпилсе, сообщила представитель полиции Ольга Васильева.

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Мужчина 1989 года рождения в 23:08 воскресенья не справился с управлением машины Mercedes Benz, в результате чего съехал с проезжей части, наехал на металлическое ограждение, пластиковый столбик и бетонный колодец, повредив их. Это произошло на улице Вальню в Даугавпилсе. Водитель покинул место происшествие, не сообщив о нем полиции, нарушив порядок, указала Васильева.

Утром следующего дня мужчина явился в полицию с повинной. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.