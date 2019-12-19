Следовавший в Таллин автобус Lux Express попал в России в аварию: один человек погиб

Вчера поздно вечером следовавший из Санкт-Петербурга в Таллин автобус Lux Express попал в аварию, в результате которой погиб человек.

Как сказал водитель работодателю, инцидент произошел на шоссе между деревнями Кипень и Глухово. Пешеход шел прямо посреди дороги. Избежать столкновения с ним не удалось. Насколько известно Lux Express, на момент аварии погодные условия были тяжелые из-за сильного ветра и дождя. Для выяснения обстоятельств ДТП проводится расследование.

Водитель имеет права соответствующей категории и на момент аварии был трезв. Автобус выехал из Петербурга в 22:00. Пассажиры в результате случившегося не пострадали. Благодаря помощи водителей из других фирм в Таллин они прибыли вовремя.

Несмотря на то, что детали происшествия еще будет выяснять следствие, по словам члена правления Lux Express Янно Ритсберга, подобный несчастный случай – это большое потрясение для всех: и для близких погибшего, и для водителя и пассажиров. "Мы выражаем соболезнования близким погибшего и приносим свои извинения пассажирам за неприятности," - отметил в сообщении Ритсберг.