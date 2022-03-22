Служба госбезопасности: блогер Alconafter задержан по подозрению в прославлении военных преступлений (ДОПОЛНЕНО)

Служба госбезопасности Латвии (VDD) подтвердила задержание блогера Кирилла Федорова, который подозревается в прославлении и оправдании военных преступлений, совершаемых российскими вооруженными силами в Украине.

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"Служба госбезопасности задержала лицо, которое регулярно публиковало на Youtube, Telegram и в других социальных сетях видеоматериалы и записи, которые оправдывают и прославляют военные преступления вооруженных сил России в Украине", — говорится в официальном заявлении VDD.

Уголовный процесс начат по ч.1 ст. 74 Уголовного закона Латвии (прославление и оправдание военных преступлений и преступлений против мира), а также по ч.2 ст.78 УЗ ЛР (разжигание национальной и этнической розни с использованием автоматизированных систем обработки данных).

Согласно анализу созданного и опубликованного контента, Служба госбезопасности пришла к выводу, что данное лицо в своих видеоматериалах регулярно комментировало широкомасштабные боевые действия ВС РФ на территории Украины, отражая события в интересах России и восхваляя военную тактику и преступления, совершаемые ВС России в Украине. Кроме того, VDD нашла в содержании записей и высказывания, направленные против латышей и жителей Латвийского государства.

"17 марта на двух объектах, связанных с данным лицом, были проведены процессуальные действия, в рамках которого лицо было задержано. В настоящее время лицо имеет статус подозреваемого и к нему применена мера пресечения — содержание под стражей", — сообщили в пресс-центре Службы госбезопасности.

В рамках процессуальных действий изъяты носители информации и документы, которые в данный момент переданы на экспертизу. Следствие по делу продолжается.

Как уже сообщалось ранее, популярный YouTube-блогер из Риги Кирилл Федоров, известный под ником Alconafter, 17 марта был задержан сотрудниками СГБ.

Тем временем с оценкой задержания Кирилла Федорова выступил МИД РФ.

"Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещен под стражу известный интернет-блогер Кирилл Федоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине", — заявили в МИД РФ.

По мнению внешнеполитического ведомства России, Рига вновь демонстрирует, что ее международные обязательства в отношении свободы слова и доступа к информации, под которыми она подписалась, для нее на практике ничего не значат.

"Требуем немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова и прекращения правового беспредела. Свое слово должно сказать и журналистское сообщество", — подчеркнули в МИД России.