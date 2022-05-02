Служба госбезопасности: гражданин Латвии подозревается в возможном финансировании террористов
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Служба госбезопасности (VDD) начала уголовный процесс против одного лица, подозреваемого в возможном финансировании терроризма.

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Как отмечают в VDD, процесс по этой статье начат впервые. В рамках процесса один граждан Латвии находится в статусе подозреваемого. В интересах следствия более подробной информации по этому делу пока не предоставляется.

Уже сообщалось, что, по мнению Служба госбезопасности, уровень террористической угрозы в Латвии в 2021 году оставался низким. Терактов в Латвии в прошлом году не происходило, но был предотвращен один теракт: сотрудники VDD задержали в прошлом году человека, который долгое время собирал материалы и инструкции по осуществлению разного рода терактов и, по информации, полученной в ходе расследования, готовился к совершению теракта.

Также в 2021 году не было зафиксировано ни одной попытки совершить нападения на территорию Латвии со стороны иностранных террористов. Главную угрозу терроризма в Латвии по-прежнему представляла возможная радикализация определенных групп.

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