Служба госбезопасности конфисковала в пользу государства преступно нажитые 4 млн. евро

Служба государственной безопасности (VDD при расследовании возможного нарушения международных санкций выявила средства, полученные преступным путем, на сумму более 4 млн долларов США. В минувший четверг, 6 октября, решением суда второй инстанции средства, полученные преступным путем, были конфискованы в пользу Латвийского государства.

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Средства, полученные преступным путем, были выявлены на банковском счете офшорной компании, в то время как сотрудники Службы госбезопасности проводили следственные мероприятия, связанные с подозрениями в нарушении международных санкций и крупномасштабном отмывании денежных средств, полученных преступным путем.

Указанное уголовное дело было возбуждено 5 февраля 2018 года в соответствии с ч. 2 статьи 84 и ч. 3 статьи 195 Уголовного закона Латвии. Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что более 4 млн долларов США, идентифицированных на банковском счете офшорной компании, были получены группой лиц, незаконно поставляющих оружие вооруженным силам африканской страны, против которых выступает Евросоюз и другие международные организации. ввели санкции.

Выявив средства, полученные преступным путем, Служба госбезопасности приняла необходимые меры по их аресту. Ознакомившись с информацией, полученной в ходе расследования, 1 августа 2022 года суд первой инстанции принял решение о признании изъятых финансовых средств преступным имуществом и их конфискации в пользу государства.

В свою очередь, 6 октября суд второй инстанции признал решение суда первой инстанции обоснованным и оставил его без изменений. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Следствие по указанному уголовному процессу еще продолжается, поэтому Служба госбезопасности пока воздержится от дальнейших комментариев.