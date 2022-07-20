Служба госбезопасности начала два уголовных дела о нарушении санкций ЕС против России и Беларуси

В этом году Служба госбезопасности (СГБ) начала два уголовных дела о возможном нарушении санкций Европейского Союза. Об этом агентству LETA сообщили в службе.

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Одно из дел начато в связи с возможным нарушением санкций против Беларуси, другое связано с нарушением санкций против РФ. В интересах следствия СГБ не предоставила более подробную информацию.

Кроме того, после вторжения России в Украину СГБ получила информацию о нескольких возможных нарушениях и попытках обойти санкции, примененные к России и Беларуси — продолжается оценка этих случаев.

СГБ напоминает, что в Латвии возможные случаи нарушения международных санкций расследуются и другими учреждениями, например, дела, связанные с попытками ввоза санкционный товаров расследует Департамент налоговой и таможенной полиции Службы госдоходов (VID).