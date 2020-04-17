Служба госбезопасности проверит листовки с грубым посланием русским жителям

Служба госбезопасности (СГБ) в рамках своей компетенции оценит содержание листовок, которые в начале этой недели обнаружили в своих почтовых ящиках жители одного из многоквартирных домов на ул. Русес в Золитуде. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на LTV7.

В анонимной листовке в очень грубой форме говорится, как именно русских готовы везти на историческую родину.

"Дорогие русскоязычные соседи! Если вам не нравится латышский язык, латышская культура и Латвия, тогда вас ждет родная Россия! Вагоны для скота уже готовы и в Россию вас повезем, как скот. Будете жить в палатках весь год", — говорится в листовке.

Возмущенные жители обратились к журналистам, а те, в свою очередь, к СГБ с просьбой дать оценку листовке. В ведомстве сообщили, что проинформированы об анонимном послании и проведут проверку.