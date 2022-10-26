Служба госбезопасности выявила попытки сделать снимки и видео критической инфраструктуры

В этом году, как и в предыдущие годы, Службой государственной безопасности (СГБ) были выявлены случаи запрещенной фотосъемки и видеосъемки объектов критической инфраструктуры и других объектов государственной важности, признали в СГБ.

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СГБ тщательно изучает каждый такой случай на подведомственных ему объектах. В большинстве случаев после переговоров лица, совершившие несанкционированные действия, объясняя их неосведомленностью или иными причинами, безоговорочно подчинялись требованиям охраны и удаляли отснятые фотографии или видеоматериалы.

СГБ во взаимодействии с двумя другими органами госбезопасности — Службой военной разведки и безопасности (MIDD) и Бюро по защите Сатверсме — постоянно оценивает ситуацию с безопасностью вблизи объектов критической инфраструктуры и других объектов государственной важности.

Как свидетельствуют результаты анализа зарубежных дел, проведенного СГБ, при планировании диверсий, саботажа, терактов и других инцидентов против объектов государственной значимости о них сначала получают наиболее подробные разведывательные сведения, в том числе фотографируют и снимают видео.

В целях выявления и предотвращения злонамеренных попыток получения информации об объектах государственной важности в Латвии введены ограничения на видеосъемку и фотосъемку объектов критической инфраструктуры и объектов государственной обороны.

Ежедневно СГБ тесно сотрудничает с охранниками объектов, получая информацию об инцидентах, связанных с безопасностью и подозрительными действиями, в том числе о запрещенных фотографировании и видеосъемке.

Учитывая риски безопасности, охранники обязаны проверять каждого, кто занимается несанкционированной фотосъемкой, видеосъемкой или осуществляет другие подозрительные действия вблизи объекта. В таких случаях устанавливается личность нарушителей, с ними проводятся переговоры для выяснения мотивов поступка.

В то же время в СГБ напомнили, что 15 февраля служба в сотрудничестве с MIDD задержала по подозрению в шпионаже гражданина Беларуси, который тайно фотографировал и снимал объекты латвийской системы обороны, критическую инфраструктуру электроснабжения и другие важные объекты. Упомянутый нарушитель шпионил в пользу белорусской военной разведки.

На данный момент гражданину Беларуси уже предъявлено обвинение, а недавно его уголовное дело было передано прокуратурой в суд.

Критическая инфраструктура — ​​это находящиеся в Латвии объекты, системы или их части и услуги, которые необходимы для выполнения важных функций общества, а также для защиты здоровья, безопасности, экономического или социального благополучия людей и, разрушения или неисправность которых существенно повлияли бы на выполнение основных функций государства и общества.