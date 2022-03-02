Служба госбезопасности за 8 лет начала 9 уголовных процессов об участии в войне на Донбассе
Foto: Sputnik/Scanpix

Начиная с 2014 года, Служба госбезопасности Латвии (VDD) начала 9 уголовных процессов против 12 лиц, незаконно участвовавших в военных действиях на территории Восточной Украины.

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В Службе госбезопасности пояснили, что двое уже осуждены, остальные подозреваемые объявлены в международный розыск. В том числе, в розыск объявлен и известный латвийский национал-большевик Айо Бенес.

Ранее уже сообщалось, что в начале года Верховный суд оставил в силе приговор Ивару Келли, ранее осужденному на 5 лет за участие в вооруженном конфликте на Востоке Украины.

В 2019 году Верховный суд оставил без изменений приговор Рижского окружного суда жителю Даугавпилса Артему Скрипнику, который также принимал участие в вооруженном конфликте на Донбассе. За это он был приговорен к 5 годам лишения свободы.

В Службе госбезопасности также подчеркнули, что в их поле зрения находятся лица, которые активно поддерживают агрессию России на территории Украины. В этой связи VDD напоминает, что в Латвии предусмотрена уголовная ответственность за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений.

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