Служба госбезопасности задержала агрессивно настроенного сторонника войны в Украине

По сообщению Службы госбезопасности (VDD) 20 октября в Риге был задержан агрессивно настроенный мужчина, поддерживающий войну, начатую РФ на территории Украины. Также по месту жительства задержанного провели неотложные уголовно-процессуальные действия.

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В Службе госбезопасности отметили, что ведомство обратило внимание на деятельность негражданина Латвии в интернете, где он разместил видеозапись, в которой лицо неоднократно указывает на необходимость и готовность уничтожать украинцев.

В VDD сообщили, что на видео человек выражает поддержку России, повторяя сообщения, характерные для военной пропаганды Кремля. Также в видеозаписи это лицо выражает готовность выступить против сторонников Украины в Латвии, раскрывая свою заинтересованность в получении в свое владение огнестрельного оружия.

С учетом этих обстоятельств 19 октября Служба госбезопасности возбудила уголовное дело в отношении упомянутого сторонника политики России за возможное разжигание национальной и этнической розни. Дело начато по 78-й статье Уголовного закона Латвии.

В интересах следствия VDD воздерживается от комментариев, однако отмечает, что против задержанного ведется активное уголовное расследование за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, а также телесных повреждений средней тяжести.