Служба госбезопасности задержала активиста "Ночного дозора" Александра Жгуна

Сотрудники Службы госбезопасности (VDD) в минувший понедельник задержали участника "Ночного дозора" Александра Жгуна. Группа "Ночной дозор" была организована Русским союзом Латвии для охраны советских памятников.

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Согласно данным соцсетей, Жгуна, который ранее активно выступал против сноса памятников, задержали по пути на работу, а затем отвезли домой, где провели обыск.

Служба госбезопасности пока не предоставила информацию о том, что именно инкриминируется Александру Жгуну.