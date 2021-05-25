Служба госбезопасности задержала главу Криминальной полиции Земгальского региона Созинова

Служба новостей ЛТВ сообщила о задержании начальника Бюро криминальной полиции Земгальского региона Андрея Созинова.
Задержание проводили сотрудники Службы госбезопасности. Кроме него задержан еще один полицейский. СГБ проводит обыски на местах работы полицейских.
Напомним, что до 1 ноября 2020 года Созинов занимал должность начальника Управления криминальной полиции Рижского региона. Однaко произошла ротация сотрудников полиции, в результате которой начальник бюро криминальной полиции, замначальника Земгальского регионального управления Государственной полиции Юрис Стальгевич был переведен на должность замначальника Рижского регионального управления, руководителя управления криминальной полиции.
Ранее эту должность в Рижском региональном управлении занимал Созинов, который в свою очередь был переведен на три года на прежнюю должность Стальгевича.