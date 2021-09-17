Служебный пес Марко выявил 27 тысяч нелегальных сигарет в Кулдиге

Работники Госполиции вместо со служебной собакой Марко провели в Курземском районе обыск движимого и недвижимого имущества мужчины. Иизъято 27 700 сигарет и алкоголь.

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Самый молодой инспектор курземской группы отдела кинологов Госполиции получил сигнал от сотрудников Управления криминальной полиции Кулдигского района с просьбой о помощи в обнаружении и изъятии незаконных сигарет. Вместе со служебной собакой Марко он отправился в Кулдигский район. Управляемый подозреваемым автомобиль был остановлен в Кулдиге. Кинолог с собакой ее обыскали и нашли спрятанные в разных местах сигареты. Отправившись на место жительства задержанного в Кулдигском районе, произвели обыск в гараже, где Марко точно указал на шкаф, в котором лежал мешок сигарет.

Всего были обысканы две машины, квартира и гараж. Изъяли , причем с нелегальной 27 700 сигарет без акцизных марок Латвийской Республики, 19 литров алкоголя изъято

в стеклянных бутылках или 180 литровых сосудов дезинфицирующего средства, содержащего 90% спирта.

Задержанный ранее не попадал в поле зрения полиции и признался в своих действиях. Он объяснил, что по всей Курземе продавал нелегальные сигареты и алкоголь, а также дезинфицирующее средство, предназначенное в первую очередь для внутреннего применения.

Сотрудники Кулдигского участка Управления Госполиции Курземского региона продолжают расследование по возбужденному уголовному делу. Госполиция напоминает, что никто не может быть признан виновным, пока вина не доказана в установленном законом порядке.