Служебный пес помог найти нелегальные сигареты

В среду, 8 сентября сотрудники Тукумского участка Земгальского регионального управления Государственной полиции вместе со служебной собакой провели обыски в Энгурском крае. В результате было найдено и изъято 3111 сигарет.

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Обыски с участием служебного пса по кличке Марко были проведены в частном доме в Энгуре и в квартире в Энгурском крае.

Обыскав одно транспортное средство, сарай и частный дом, собака указал в одном из помещений в доме на два мешка, в которых находились 120 пачек сигарет „Premjer” и 2 пачки сигарет „NZ” без латвийских акцизных марок.

В тот же день в ходе обыска в квартире, было выявлено, что 671 сигарета спрятана в табуретке - 17 пачек „Premjer”, 17 пачек „Korona Slim” и одна пачка „NZ”.

За хранение, транспортировку и реализацию табачных изделий без латвийских акцизных марок для физических лиц штраф составляет до 700 евро, а для юридических - от 700 до 7100 евро.