Смелые юноши задержали похитителя велосипеда: тот пытался скрыться в лесу

В минувшую среду со двора многоквартирного дома на ул. Бривибас в Риге был украден велосипед. Свидетелем кражи стал владелец велосипеда, который заметил, как незнакомец перерезает трос безопасности и уезжает в сторону Шмерлиса.

Как отмечает пресс-центр Рижского регионального управления полиции (РРУП), потерпевший бросился за вором. В этот момент к нему подъехал автомобиль, и водитель поинтересовалось, что произошло. Узнав о краже, он предложил парню сесть в машину и вместе преследовать злоумышленника. В лесном массиве Шмерля, примерно в 100 метрах от улицы веловор упал, и его удалось задержать, а затем передать полиции.

Задержанным оказался ранее судимый мужчина 1981 г.р. По делу начат уголовный процесс.

По данным РРУП, еще одна велокража была совершена 21 апреля в Межциемсе: велосипед украли от одного из торговых центров. Полиция начала уголовный процесс и, просмотрев записи камер видеонаблюдения, установила подозреваемого.

В начале этой недели — 11 мая — в районе Саркандаугава его задержали. Мужчина (1986 г.р.) ранее уже неоднократно судим за имущественные преступления.