Смерть экс-политика Гундара Берзиньша расследует полиция; возможно, это был суицид

Государственная полиция расследует обстоятельства смерти бывшего влиятельного политика Гундарса Берзиньша в рамках уголовного производства, сообщили Delfi в полиции.

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В распоряжение портала NRA попала неофициальная информация, что экс-политик Гундар Берзиньш расстался с жизнью, совершив самоубийство.

В последнее время Гундар Берзиньш был в депрессии. Источник NRA сообщил, что экс-политик совершил суицид в своем доме, застрелившись. Кроме того, было 2 выстрела. Он, вероятно, не попал в сердце при первом выстреле, поэтому он сделал второй выстрел.

Портал NRA уже писал, что политик Гундарс Берзиньш скончался 8 января в возрасте 63 лет. Писатель Нормунд Бельскис, друг покойного, первым сообщил об этом публично.

Берзиньш был депутатом 5-го Сейма от Латвийского Крестьянского союза. Участвовал в создании Народной партии, был депутатом 7-го Сейма, затем министром финансов, а в 8-м Сейме возглавлял Бюджетно-финансовую комиссию.

2 декабря 2004 года назначен министром здравоохранения, в октябре 2006 года Берзиньш также был избран в 9-й Сейм.

17 января 2007 года Берзиньш сообщил об отставке с поста министра здравоохранения и уходе из политики по состоянию здоровья.