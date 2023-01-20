Смерть экс-политика Гундара Берзиньша расследует полиция; возможно, это был суицид
Foto: LETA

Государственная полиция расследует обстоятельства смерти бывшего влиятельного политика Гундарса Берзиньша в рамках уголовного производства, сообщили Delfi в полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В распоряжение портала NRA попала неофициальная информация, что экс-политик Гундар Берзиньш расстался с жизнью, совершив самоубийство.

В последнее время Гундар Берзиньш был в депрессии. Источник NRA сообщил, что экс-политик совершил суицид в своем доме, застрелившись. Кроме того, было 2 выстрела. Он, вероятно, не попал в сердце при первом выстреле, поэтому он сделал второй выстрел.

Портал NRA уже писал, что политик Гундарс Берзиньш скончался 8 января в возрасте 63 лет. Писатель Нормунд Бельскис, друг покойного, первым сообщил об этом публично.

Берзиньш был депутатом 5-го Сейма от Латвийского Крестьянского союза. Участвовал в создании Народной партии, был депутатом 7-го Сейма, затем министром финансов, а в 8-м Сейме возглавлял Бюджетно-финансовую комиссию.

2 декабря 2004 года назначен министром здравоохранения, в октябре 2006 года Берзиньш также был избран в 9-й Сейм.

17 января 2007 года Берзиньш сообщил об отставке с поста министра здравоохранения и уходе из политики по состоянию здоровья.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Как бесплатно учиться в магистратуре и обеспечить себя работой
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch
Видео, как мы ловили и обучали покемонов
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart