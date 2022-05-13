Смерть посудомойщицы в Lido: Госинспекция труда завела пять административных дел

Государственная инспекция труда (VDI) возбудила пять дел об административных правонарушениях, связанных с выявленными нарушениями в ресторане Vērmanītis сети Lido после смерти посудомойщицы, сообщила ведущий эксперт VDI по вопросам анализа данных и статистики Илзе Калниня.

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В конце прошлого года в грузовом лифте ресторана Vērmanītis погибла посудомойщица — это был ее второй день работы на предприятии Lido. Как ранее заявил зампредседателя совета Lido и совладелец компании Гунарс Кирсонс, сотрудница в предыдущий день ознакомилась с правилами безопасности, что также видно на видеозаписи предприятия, однако подпись о прохождении инструктажа она не оставила. Кирсонс был в недоумении от того, почему женщина решила залезть в грузовой лифт.

Калниня сообщила, что VDI завершила расследование несчастного случая с летальным исходом и подготовила акт о том, по которому одна из сторон может обжаловать его, обратившись к директору инспекции.

В ходе расследования несчастного случая VDI потребовала провести независимую техническую экспертизу грузового лифта, в котором погибла женщина. Согласно заключению экспертов, техническое состояние лифта не подходило для его использования. Соответственно, сразу после получения заключения было решено запретить использование лифта.

VDI возбудила пять дел об административных правонарушениях по выявленным нарушениям, по результатам рассмотрения которых будут приняты решения.