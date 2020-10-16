Смерть ребенка в Кекаве: мать девочки подозревается в убийстве
Foto: LETA

Государственная полиция задержала и направила в суд требование заключить под стражу женщину, подозреваемую в убийстве своей годовалой дочери. Об этом сообщает агентство LETA.

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15 октября октября вечером полиция получила информацию о том, что жительница Кекавы вместе со своей дочерью пропала без вести. Женщина утром выехала из дома на автомобиле KIA ceed, и больше ее никто не видел.

Около 22 часов вечера автомобиль был замечен на берегу Даугавы. В машине сотрудники полиции обнаружили женщину в состоянии опьянения. Вскоре на расстоянии 40-50 метров от автомобиля в реке недалеко от берега было найдено тело ребенка 2019 года рождения.

Начат уголовный процесс в связи с убийством при отягчающих обстоятельствах. Согласно Уголовному закону, такие преступления караются лишением свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненно.

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