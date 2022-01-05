Смерть ребенка в Лиепае: о возможном насилии в семье соцслужбам сообщал детский сад

В конце прошлого года Госполиция и Лиепайский городской сиротский суд получили заявление от некоего дошкольного образовательного учреждения. В нем говорилось о возможном насилии в в отношении пятилетнего ребенка в семье, в которой 31 декабря 2021 года погиб двухлетний ребенок.

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Ранее сообщалось, что 31 декабря стражи порядка получили информацию от Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) о том, что в одной из квартир Лиепаи обнаружен труп двухлетнего ребенка с синяками на теле.

В связи со случившимся начат уголовный процесс, задержан сожитель матери погибшего ребенка. 1 января к мужчине применена мера пресечения — он был заключен под стражу. Ранее подозреваемый уже попадал в поле зрения полиции за преступления имущественного характера.

В свою очередь, Латвийское телевидение ранее сообщало, что перед смертью двухлетки семья уже попадала в поле зрения сиротского суда за возможное насилие в отношении другого ребенка. Проверка была начата около месяца назад, чтобы оценить, есть ли у детей подходящие и безопасные условия в семье. Однако тогда не казалось, что кому-то из детей может грозить летальный исход, рассказала LTV председатель Лиепайского городского сиротского суда Тайга Зиемеле.

Зиемеле сообщила порталу Delfi, что информация о проблемах в конкретной семье поступила 21 декабря. Заявление о насилии в семье было также адресовано Госполиции и социальной службе.

Однако Зиемеле не стала уточнять, кто был автором заявления, сказав, что "надо позволить следователям работать".

Отвечая на вопрос о действиях сиротского суда после получения заявления, она указала, что учреждение пыталось выяснить как можно больше об этой семье и к работе была привлечена социальная служба. Сиротский суд провел переговоры с мамой ребенка и убедился в том, что ребенку, о котором шла речь в заявлении, предоставлена услуга реабилитации, отметила Зиемеле.

Как сообщила Delfi представительница Госполиции Мадара Шершнева, на основании заявления был начат процесс об административном правонарушении — о возможном насилии в отношении пятилетнего ребенка в Лиепае. Госполиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.

Сначала Шершнева заявила, что семья ранее не попадала в поле зрения полиции. Однако потом она признала, что ранее поступало заявление от детского сада и начат административный процесс.

С Лиепайской соцслужбой порталу Delfi связаться не удалось.

Тем временем представитель Государственной инспекции по защите прав детей (VBTAI) Тайво Трамс сказал, что в ходе трагедии в Лиепае ничего уже нельзя изменить, а произошедшее показало: в системе защиты прав детей есть еще много моментов для улучшения.

Он заявил, что еще слишком рано указывать на виновных, но в ходе выяснения обстоятельств дела надо найти слабое звено цепи. Необходимо выяснить, были ли вовлечены в оказание поддержки семье все ответственные службы, например, соцслужба, сиротский суд, муниципальная полиция. Нужно также понять, своевременно ли эти службы отреагировали на проблемы, подчеркнул Трамс.

По его словам, сейчас чрезвычайно важно оказывать всю возможную поддержку семье со стороны самоуправления, а также обеспечить, чтобы оставшиеся дети были в безопасности.

Дети являются самой незащищенной частью общества, поэтому при малейших подозрениях в насилии в отношении ребенка необходимо сразу информировать ответственные службы, отметил Трамс.

Узнав о трагедии в Лиепае, VBTAI обратилась к руководству городского сиротского суда для выяснения обстоятельств случившегося. В Лиепайский сиротский суд направлен запрос для ознакомления с материалами дела, коммуникация будет происходить до окончательного выяснения обстоятельств дела.