Смертельное ранение на охоте: дело бывшего генерала полиции Шулте направлено в прокуратуру

В конце мая 2023 года Бюро внутренней безопасности (IDB) направило в прокуратуру материалы дела для начала уголовного преследования в отношении бывшего начальника Рижского регионального управления полиции — генерала полиции Юриса Шулте. Речь идет о трагическом случае на охоте, во время которой случайно застрелили человека.

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В ходе досудебного расследования IDB получило доказательства того, что осенью 2022 года сотрудник Государственной полиции во время охоты произвел выстрел из собственного охотничьего ружья и попал в человека, который от полученных травм скончался.

В ходе досудебного расследования к бывшему сотруднику Госполиции была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Как уже сообщалось ранее, в декабре 2022 года полиция начала служебную проверку в связи с охотой, в которой участвовал генерал полиции Юрис Шулте, в то время занимавший пост начальника Рижского регионального управления полиции.

Установлено, что информация, полученная в ходе служебной проверки, может свидетельствует о наличии признаков дисциплинарных нарушений, то есть сотрудники полиции, которые занимались расследованием трагедии на охоте, могли более качественно выполнить первоначальные действия на месте происшествия. В этой связи, в целях обеспечения углубленной, всесторонней и объективной оценки действий должностных лиц в отношении двух сотрудников полиции возбуждены дисциплинарные дела. Позже им был вынесен выговор.

Напомним, в конце ноября прошлого года во время охоты, которая проходила в Стопиньском крае, погиб человек. Изначально на месте происшествия была констатирована биологическая смерть, однако позже судмедэксперт установил на теле следы насильственной смерти. В этой связи материалы дела были незамедлительно переданы Бюро внутренней безопасности.

Заместитель председателя Ропажской краевой дума Айнарс Вайчуленс, который также курирует вопросы охоты на территории самоуправления, сообщил, что трагедия произошла 26 ноября в период с 23.00 до 23.30.

Согласно предварительной информации, трое охотников ждали дичь каждый на своей вышке, которые расположены на расстоянии 200-400 метров друг от друга. По первоначальной информации, одному из охотников на вышке стало плохо, и он умер, но позже выяснилось, что мужчина получил огнестрельное ранение.

По имеющейся у агентства LЕТА информации, во время охоты погиб бизнесмен Янис Гаркалнс. Согласно данным Firmas.lv, Гаркалнс является владельцем охранного предприятия Alabais, зарегистрированного в Улброке. Также он вместе с Ричардом Созиновым, сыном бывшего начальника Рижской региональной криминальной полиции Андрея Созинова, является владельцем компании систем безопасности Shield Security Group.

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После трагедии на охоте генерал Юрис Шулте подал руководству Госполиции заявление о выходе на пенсию по выслуге лет.