СМИ: мартовское убийство в Плявниеках связано с пропажей груза кокаина

Убийство Геннадия Валягина в рижском микрорайоне Плявниеки в начале марта связано с пропажей груза кокаина, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".

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Валягин - представитель некогда влиятельной "бригады Харитонова", был одним из лидеров организованной преступности в Латвии. Последние годы попал в конфликтную ситуацию. Как стало известно программе, Валягин должен был обеспечить транзит кокаина через Латвию. Но груз пропал, а деньги мужчина возвращать не захотел.

Полиция в организации убийства подозревает международную организованную преступную группировку. По этому делу задержан гражданин Литвы.

Как сообщалось, 11 марта в Плявниеках у заведения общепита был застрелен мужчина, находившийся в автомобиле. После того, как потерпевший был застрелен, предполагаемые преступники скрылись с места происшествия, но несколько человек были задержаны полицией во время плана "Перехват".

В ходе расследования полиция выяснила, что к убийству причастен один из задержанных в тот день. Он взят под стражу. Остальные лица, чья связь с происшествием не подтвердилась, отпущены, сообщили агентству LETA в Госполиции. В рамках расследования полиция также выявила других предполагаемых участников организованной преступности.

Геннадий Валягин, осужденный по делу группы Харитонова, был освобожден из-под стражи в 2000 году, менее чем за год до окончания срока наказания. В 1998 году Верховный суд признал Валягина виновным и приговорил к лишению свободы сроком на 6,5 лет с конфискацией имущества. Валягин был судим и осужден по УК за "создание или участие в организованной группе в целях вымогательства и захвата заложников либо задержания, если это было сопряжено с угрозой убийством, причинением вреда здоровью или задержанием с целью принуждения лица к совершению каких-либо действий".