СМИ: мужчина, напавший с ножом на водителя трамвая, является бывшим сотрудником Госполиции
Foto: Liepājas tramvajs

По имеющейся в распоряжении портала liepajniekiem.lv информации, напавший с ножом на водителя трамвая в Лиепае мужчина является бывшим сотрудником Государственной полиции. Сегодня суд должен избрать для него меру пресечения.

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"На данный момент могу сказать лишь то, что эта персона в последние годы в полиции больше не работает. Нападавший родился в 1959 году, и в момент преступления он находился в состоянии довольно сильного опьянения — 1,9 промилле. Также стоит отметить, что ранее он уже попадал в поле зрение полиции — он был наказан за использование чужой кредитной карты. Полиция продолжает выяснять мотивы происшедшего, но нынешняя информация гласит, что нападение на водителя трамвая не было спланировано", ссылаясь на слова представителя Государственной полиции Гиты Гжибовской пишет портал liepajnikiem.lv.

На месте происшествия liepajniekiem.lv поговорил с одной из вагоновожатых трамвая, которая заметила преступление. "Я увидела, что в вагоне трамвая борются вагоновожатый и какой-то мужчина. Пошла смотреть, что происходит. Водитель держал руку возле горла, текла кровь. Когда открылись двери, в дверях стоял мужчина, который размахивал, кажется, охотничьим ножом. Он на меня не нападал, просто вышел из трамвая и ушел. Мимо проходили мужчины, я сказала, что ранили водителя трамвая, и чтобы они проследили за нападавшим".

Как сообщалось, в четверг днем в Лиепае на одной из остановок произошло нападение на водителя трамвая. Нападавший был вооружен ножом и нанес вагоновожатому удар в шею. От полученных травм 59-летний мужчина скончался. Предполагаемый нападавший был задержан вскоре после нападения.

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