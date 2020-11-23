СМИ Швеции обвинили режиссера фильма о пароме Estonia в манипулировании правдой

В минувший четверг, когда режиссер Хенрик Эвертссон получил премию Бонньера за фильм, посвященный новым версиям крушения парома Estonia, в журнале Filter, занимающемся исследовательской журналистикой, появилась большая статья под общим названием "Обман чувств", критикующий фильм.

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"Шведское издание Expressen указало журналистам Filtеr, что в фильме нет ни одного убедительного интервью, которое опровергло бы выводы официального расследования крушения Estonia, фильм сделали журналисты, верящие в теории заговора и в нем представлен целый ряд голосов, без каких-либо доказательств ставящих под сомнения вывод международной комиссии, сообщившей, что причиной катастрофы стал оторвавшийся носовой люк парома", — рассказала BNS Мадли Витисманн мнение, появившееся в шведской печати в связи с появлением фильма.

"Мы дали прозвучать большому количеству голосов. Мы были прозрачны, мы показали сырой материал фильма экспертам, центру по расследованию несчастий и другим, — оправдывался режиссер Хенрик Эвертссон в интервью Expressen. — Мы очень гордимся нашей журналистской работой, мы добавили факты и знания, ведь в связи с гибелью Estonia очень много теорий заговора. Мы как раз пытаемся их опровергнуть своей журналистской работой".

"Документальный фильм, который получил крупную журналистскую премию, на самом деле возродил давно опровергнутые домыслы и ложь, — процитировал эстонский журнал Filter шведское издание Expressen. — Вновь во главу угла поставлена идея о том, что официальная причина катастрофы судна вовсе не та. Но при этом авторы фильма не приводят ни одного убедительного доказательства, которое опровергло бы выводы международной комиссии по расследованию. Они просто перескочили через них, нагромоздив взамен косвенные и ничем не доказанные утверждения, указывающие совсем в другую сторону".