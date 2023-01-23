СМИ: в Даугавпилсе застрелен криминальный авторитет
Foto: Valsts policija

В ночь с воскресенья на понедельник, 23 января, жители Даугавпилса слышали стрельбу. По данным Kompromat.lv, был застрелен тюремный авторитет Игорь Б. По неофициальной информации он считался "смотрящим за тюрьмами".

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Ночью в лесу на Новом Форштадте была слышна стрельба. Жители делились в социальных сетях видео. На одном из них видно несколько полицейских машин, а люди за кадром говорят о том, что слышали "хлопки", "машина орала" и, кажется, кто-то стрелял в Lexus.

Kompromat.lv пишет, что двое киллеров расстреляли Игоря Б., который ехал на встречу в белом автомобиле марки Lexus.

@ilonadan265

♬ оригинальный звук — Ilona Dan265

В Госполиции порталу Delfi сказали, что пока что информация в интересах следствия не разглашается.

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