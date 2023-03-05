СМИ: в закупках продуктов для армии есть нарушения, предстоит служебное расследование
Foto: LETA

Проверка продовольственного снабжения латвийской армии на сумму 220 миллионов евро выявила ряд нарушений, поэтому будет начато служебное расследование, сообщает программа TV3 Nekā personīga со ссылкой на неофициальную информацию.

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Программе стало известно, что совладелец фирмы, выигравшей закупку, адвокат Модрис Супе, ранее представлял российские интересы в крупной сделке в Латвии. Но перед тендером для поставок продуктов питания для НВС этот аспект не проверялся.

О результатах проверки указанных закупок в Минобороны официально сообщат 7 марта. На пресс-конференции министр обороны Инара Мурниеце и госсекретарь Янис Гарисонс проинформируют о выводах и решениях проверки закупок, проведенной Департаментом аудита и инспекции Минобороны.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ выиграла контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) на ближайшие пять лет.

В Миобороны пояснили, по каким критериям была выбрана фирма Zītari LZ, однако Мурниеце поручила провести проверку продовольственного снабжения армии. Также известно, что еще осенью 2022 года Минобороны отправило документы, связанные с процессом закупок, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Мурниеце в интервью телеканалу TV3 сообщила, что в принятии решения о закупке продовольствия для армии на сумму 220 миллионов евро участвовал тогдашний министр обороны Артис Пабрикс.

В настоящее время KNAB изучает документы о закупке продовольствия для армии на сумму 220 миллионов евро.

По информации Firmas.lv, компания Zītari LZ основана в 1992 году, в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Настоящим бенефициаром является Зелтиня, которая также является председателем правления компании. В базе данных KNAB указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Latvijas attīstībai" 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах он пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

В 2021 году оборот компании Zītari LZ составил 562 498 евро, а прибыль - 141 546 евро. Годом ранее оборот фирмы был 797 051 евро, но она работала с убытком в размере 62 399 евро. В 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, прибыль - 31 800 евро, а в 2018-м оборот был 2 314 098 евро и прибыль - 160 985 евро. В предыдущие годы обороты компании тоже превышали два миллиона евро.

Компания Zītari LZ имеет четыре столовые в Талсе и Риге, бистро в Рое, паб, кафе и пиццерию в Вентспилсе. У предприятия имеется девять транспортных средств — четыре легковых автомобиля, четыре грузовика и один прицеп.

В отчете предприятия за 2021 год указано, что Zītari LZ в основном оказывает услуги общественного питания для "Rīgas satiksme", пунктах общественного питания и столовой средней школы в Рое, а также другим юридическим и физическим лицам.

В 2021 году на хозяйственную деятельность компании существенно повлияла и ограничила пандемия Covid-19 и меры по ограничению ее последствий. В 2021 году фирма получила государственную поддержку для компенсации падения оборотных средств, что обеспечило наличие оборотных средств и финансовую устойчивость компании.

Ранее сообщалось, что с Zītari LZ был заключен договор о создании логистической системы, объединяющей ряд производителей продуктов питания и других коммерсантов, для обеспечения продовольствием всех подразделений НВС на всей территории Латвии. Согласно контракту, компания также должна предоставить необходимые запасы продовольствия. В соглашении оговорены обязательства компании по обеспечению производства и поставок продуктов питания, необходимых для армии в случае войны.

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