СМИ: в закупках продуктов для армии есть нарушения, предстоит служебное расследование

Проверка продовольственного снабжения латвийской армии на сумму 220 миллионов евро выявила ряд нарушений, поэтому будет начато служебное расследование, сообщает программа TV3 Nekā personīga со ссылкой на неофициальную информацию.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Программе стало известно, что совладелец фирмы, выигравшей закупку, адвокат Модрис Супе, ранее представлял российские интересы в крупной сделке в Латвии. Но перед тендером для поставок продуктов питания для НВС этот аспект не проверялся.

О результатах проверки указанных закупок в Минобороны официально сообщат 7 марта. На пресс-конференции министр обороны Инара Мурниеце и госсекретарь Янис Гарисонс проинформируют о выводах и решениях проверки закупок, проведенной Департаментом аудита и инспекции Минобороны.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года зарегистрированная в Рое компания Zītari LZ выиграла контракт на сумму 220 миллионов евро на поставку продуктов питания для нужд Национальных вооруженных сил (НВС) на ближайшие пять лет.

В Миобороны пояснили, по каким критериям была выбрана фирма Zītari LZ, однако Мурниеце поручила провести проверку продовольственного снабжения армии. Также известно, что еще осенью 2022 года Минобороны отправило документы, связанные с процессом закупок, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Мурниеце в интервью телеканалу TV3 сообщила, что в принятии решения о закупке продовольствия для армии на сумму 220 миллионов евро участвовал тогдашний министр обороны Артис Пабрикс.

В настоящее время KNAB изучает документы о закупке продовольствия для армии на сумму 220 миллионов евро.

По информации Firmas.lv, компания Zītari LZ основана в 1992 году, в настоящее время принадлежит Лауре Зелтине и адвокату Модрису Супе. Настоящим бенефициаром является Зелтиня, которая также является председателем правления компании. В базе данных KNAB указано, что в мае прошлого года Супе пожертвовал партии "Latvijas attīstībai" 2500 евро, а годом ранее — 2000 евро. В 2017 и 2015 годах он пожертвовал в общей сложности 10 000 евро партии "Честь служить Риге".

В 2021 году оборот компании Zītari LZ составил 562 498 евро, а прибыль - 141 546 евро. Годом ранее оборот фирмы был 797 051 евро, но она работала с убытком в размере 62 399 евро. В 2019 году оборот составил 3 400 068 евро, прибыль - 31 800 евро, а в 2018-м оборот был 2 314 098 евро и прибыль - 160 985 евро. В предыдущие годы обороты компании тоже превышали два миллиона евро.

Компания Zītari LZ имеет четыре столовые в Талсе и Риге, бистро в Рое, паб, кафе и пиццерию в Вентспилсе. У предприятия имеется девять транспортных средств — четыре легковых автомобиля, четыре грузовика и один прицеп.

В отчете предприятия за 2021 год указано, что Zītari LZ в основном оказывает услуги общественного питания для "Rīgas satiksme", пунктах общественного питания и столовой средней школы в Рое, а также другим юридическим и физическим лицам.

В 2021 году на хозяйственную деятельность компании существенно повлияла и ограничила пандемия Covid-19 и меры по ограничению ее последствий. В 2021 году фирма получила государственную поддержку для компенсации падения оборотных средств, что обеспечило наличие оборотных средств и финансовую устойчивость компании.

Ранее сообщалось, что с Zītari LZ был заключен договор о создании логистической системы, объединяющей ряд производителей продуктов питания и других коммерсантов, для обеспечения продовольствием всех подразделений НВС на всей территории Латвии. Согласно контракту, компания также должна предоставить необходимые запасы продовольствия. В соглашении оговорены обязательства компании по обеспечению производства и поставок продуктов питания, необходимых для армии в случае войны.