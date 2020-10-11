Смял зеркало, запрыгнул на капот, плюнул: мужчину будут судить за порчу полицейской машины
Foto: F64

Прокуратура передала в суд уголовное дело о порче полицейской машины. Обвиняемого ждут 200 часов исправительных работ, сообщает LETA.

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Июлем этого года обвиняемый, будучи под действием психотропных веществ, подошел к полицейской машине и попытался столкнуть ее на проезжую часть. Когда ему это не удалось, он отвинтил крышки на всех четырех шинах, спустил передние, а потом смял дворник на заднем стекле и одно из зеркал. По зеркалу и по правой передней двери он дважды ударил, нанеся машине повреждения. После этого он дважды плюнул на машину и запрыгнул на капот, также повредив его.

Ущерб автомобилю оценивается в 1385 евро. Он договорился с прокуратурой о 200 часах обвинительных работ и пробационном периоде длиной в год. Это наказание еще должен утвердить суд.

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