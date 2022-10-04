Сносил крышу и ломал деревья: спасатели получили 54 вызова из-за сильного ветра

За минувшие сутки сотрудники Государственной спасательной службы (VUGD) получили 54 вызова, связанных с устранением последствий от сильного ветра.

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В четырех случаях с жилых домов нужно было снять оторванные конструкции, в семи случаях - убрать упавшие на легковые автомобили деревья, в свою очередь, 43 вызова были связаны освобождением от поваленных деревьев проезжей части.

Почти половина вызовов поступила из Риги и Рижского региона. В Видземе и Латгале зафиксировано по 14 звонков.

В Риге оторванные части жестяных конструкций пришлось снимать с крыши девятиэтажного жилого дома на улице Хипократа, с восьмиэтажного здания на улице Бривибас, с 12-этажки на улице Коюсалас и с крыши пятиэтажки на улице Даугавпилс.

На улицах Дравниеку, Лимбажу Авиацияс, Даммес, Мукупурва и Анниньмуйжас булварис в Риге и на улице Лиепу в Прейли деревья упали на припаркованные автомашины.