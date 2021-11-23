Собирался к врачу в Ригу и пропал: полиция разыскивает пожилого мужчину
Foto: Valsts policija

Талсинский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает 79-летнего Яниса Роберта Дзерве, которого в последний раз видели 16 ноября, в Талси, на ул. Пумпура.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным, имеющимся в распоряжении полиции, пенсионер собирался отправиться в Ригу: сначала к врачу, потом к приятелю.

Возможно, в день исчезновения на мужчине была серая фуфайка, голубые джинсы и коричневые туфли.

Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы седые.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость