Собирался к врачу в Ригу и пропал: полиция разыскивает пожилого мужчину

Талсинский участок Курземского регионального управления полиции разыскивает 79-летнего Яниса Роберта Дзерве, которого в последний раз видели 16 ноября, в Талси, на ул. Пумпура.

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По данным, имеющимся в распоряжении полиции, пенсионер собирался отправиться в Ригу: сначала к врачу, потом к приятелю.

Возможно, в день исчезновения на мужчине была серая фуфайка, голубые джинсы и коричневые туфли.

Его приметы: рост 180 см, худощавый, волосы седые.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефону 110.