"Согласие" не поддержит выдачу Адамсонса, так как не считает его виновным
Foto: LETA

Парламентская фракция "Согласие" проголосует против выдачи бывшего члена партии Яниса Адамсонса для уголовного преследования, поскольку считает, что политик не виновен в инкриминируемых ему деяниях. Об этом заявил агентству LETA лидер "Согласия" Янис Урбанович.

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По словам Урбановича, в этом процессе есть "несколько странностей". Например, сами преступные действия были совершены с компьютера, но сам Адамсонс их не совершал, так как на компьютере работал его помощник.

На вопрос, сложит ли Адамсонс мандат, если большинство Сейма решит выдать его для уголовного преследования, Урбанович ответил отрицательно, поскольку Адамсонс давно объявил, что не сложит мандат. Вместо этого он вышел из партии "Согласие". Адамсонс не признает своей вины, и партия ему верит.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура обратилась в Сейм с просьбой дать согласие на уголовное преследование Адамсонса, задержанного Службой государственной безопасности (ССБ) в июне по подозрению в шпионаже в пользу России.

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"Согласие" Сейм Сейма Янис Адамсонс Янис Урбанович
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