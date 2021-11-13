Согласившись "поиграть" на бирже, мужчина лишился 35 000 евро

В течение месяца мошенники выманили у жителя Лудзы 12 000 евро, кроме того, они оформили на его имя 11 быстрых кредитов на общую сумму 23 000 евро, сообщили в Государственной полиции.

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На этой неделе в полицию обратился мужчина 1990 г.р., который с целью получить прибыль, согласился на предложение незнакомцев поучаствовать в биржевых сделках. Мошенники обрабатывали свою жертву на протяжении месяца. В итоге мужчина потерял 35 000 евро.

Начат уголовный процесс. За данное преступное деяние закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.