Солдат НВС получил смертельное ранение во время чистки оружия

В пятницу, 17 февраля, во время чистки оружия после учений военнослужащий Национальных вооруженных сил (НВС) получил огнестрельное ранение средней степени тяжести, которое вызвало смерть, сообщает портал lsm.lv.
Военная полиция возбудила уголовное дело. В ходе следствия и экспертизы обстоятельства будут выяснены.
Начато специальное расследование происшествия и официальное расследование.
Национальные вооруженные силы выражают глубочайшие соболезнования родным, друзьям и однополчанам солдата.
О случившемся проинформированы родственники солдата. Вооруженные силы оказывают всю необходимую поддержку родственникам погибшего военнослужащего, в том числе психологическую и духовную.