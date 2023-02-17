Солдат НВС получил смертельное ранение во время чистки оружия

В пятницу, 17 февраля, во время чистки оружия после учений военнослужащий Национальных вооруженных сил (НВС) получил огнестрельное ранение средней степени тяжести, которое вызвало смерть, сообщает портал lsm.lv.

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Военная полиция возбудила уголовное дело. В ходе следствия и экспертизы обстоятельства будут выяснены.

Начато специальное расследование происшествия и официальное расследование.

Национальные вооруженные силы выражают глубочайшие соболезнования родным, друзьям и однополчанам солдата.

О случившемся проинформированы родственники солдата. Вооруженные силы оказывают всю необходимую поддержку родственникам погибшего военнослужащего, в том числе психологическую и духовную.