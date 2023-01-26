Сондарс обжалует тюремный срок за преследование журналистки Инги Сприньге

Янис Сондарс решил обжаловать решение Рижского окружного суда, согласно которому его приговорили к двум месяцам лишения свободы за преследование журналистки Re:Baltica Инги Сприньге.

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Напомним, 28 ноября 2022 года Рижский окружной суд оставил в силе приговор суда первой инстанции. Теперь Сондарс может обжаловать это судебное решение в Верховном суде.

В тюрьме Сондарсу предстоит одновременно отбывать срок и по другому делу: 17 апреля 2019 года его приговорили к двум годам лишения свободы за хранение 22 граммов марихуаны. Изначально Сондарс получил за это преступление условный срок, однако впоследствии его заменили на лишение свободы.

В итоге, окончательно суд приговорил Яниса Сондарса к двум годам и одному месяцу лишения свободы, а также последующему пробационному надзору на год.

Сондарс обвинялся в неоднократных угрозах другому лицу, а также в преследовании и неоднократных, нежелательных контактах с лицом, у которого были основания опасаться за свою безопасность. По мнению прокуратуры, Сондарс хотел запугать лично с ним не знакомую журналистку, поскольку его не устраивали публикации Re:Baltica и лично Инги Сприньге. Осужденный почти два года преследовал журналистку, зная, что она не желает с ним общаться.

Янис Сондoрс угрожал журналистке в соцсети Facebook, являлся к ней в офис с траурным букетом, неоднократно звонил на ее личный телефон, рассылал угрозы.

Осенью 2021 года Яниса Сондарса задержали за агрессивное преследование депутата Сейма Юриса Пуце. Против задержанного начали процесс за хулиганство, а во время обыска нашли марихуану.