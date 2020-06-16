Сотрудницы Ventspils siltums получили реальные сроки за присвоение более миллиона евро

Курземский окружной суд приговорил к лишению свободы трех сотрудниц предприятия Ventspils siltums. Они присвоили более миллиона евро из кассы предприятия, сообщила порталу Delfi пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

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В конце 2005 — начале 2006 года три сотрудницы предприятия договорились присваивать себе часть денег, которые абоненты платили в главную кассу и бухгалтерию Ventspils siltums. Им удавалось оставаться незамеченными до 2010 года, и за это время они присвоили 1 045 593 евро.

Курземский окружной суд признал их виновными по части третьей статьи 179 Уголовного закона (присвоение в крупном объеме) и приговорил двух из них к реальному лишению свободы на год и три месяца и два года девять месяцев, а одну, ввиду особых обстоятельств, к условному заключению сроком два года и три месяца. Кроме того, суд солидарно взыскал с виновных присвоенные средства.

Решение суда может быть оспорено.