Сотрудник Госагентства продавал переданные на хранение автомобили
Foto: PantherMedia/Scanpix

Прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве сотруднику Государственного агентства обеспечения (ГАО), который предлагал для продажи переданные на хранение агентству автомобили.

Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска, работнику агентства предъявлено обвинение в мошенничестве и присвоении по семи эпизодам.

Потерпевшими по делу признаны пять человек.

Прокуратура указывает, что обвиняемый, используя свой должностной статус, вводил в заблуждение потерпевших о возможности приобрести автомобили у ГАО по более низкой цене, чем рыночная стоимость, а полученные от них деньги присваивал.

Более подробной информации по делу прокуратура пока не предоставляет.

До передачи в прокуратуру дело расследовало Бюро внутренней безопасности, которое ранее сообщило, что сотрудник ГАО реализовал переданные на хранение автомобили на сумму 161 тыс. евро.

Кроме того, сотрудник агентства присвоил табачные изделия на сумму около 10 000 евро.

Государственное агентство обеспечения, помимо деятельности в сфере недвижимости, государственных закупок и материальных резервов МВД и его структур, осуществляет также предусмотренные нормативными актами действия с вещественными доказательствами и конфискованным имуществом.

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LETA

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LETA
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