Сотрудник Госполиции попался на разглашении закрытой информации
Foto: LETA

Бюро внутренней безопасности передало в прокуратуру материалы дела для возбуждения уголовного процесса против сотрудника Госполиции, подозреваемого в разглашении информации, которая не является гостайной.

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В ходе досудебного следствия было установлено, что полицейский, пользуясь возможностью доступа к закрытым системам информации, предназначенных только для служебного пользования, а также не имея законного основания, провел проверку сведений, не связанных с исполнением служебных обязанностей, и передал информацию,
не относящуюся к государственной тайне, частному лицу.

По данному факту начат уголовный процесс. За разглашение должностным лицом закрытой информации, которая не является государственной тайной, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, краткосрочного лишения свободы с пробационным надзором, общественных работ или штрафа.

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